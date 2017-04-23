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12:12 (мск), источник: Моя Планета

В Шерегеше установили рекорд по массовому спуску в купальниках

Со склонов горы Зеленая в Кузбассе в купальниках и шортах за раз скатились 1498 человек — это на 387 горнолыжников и сноубордистов больше, чем в прошлом году.

Организаторы пристально следят за выполнением требований к внешнему виду участников — спускаться с горы можно только в купальниках и шортах выше колен. Помимо этого, сноубордистам и лыжникам разрешается надевать только шлемы, перчатки и коленно-локтевую защиту, передает «Российская газета».

Участникам фестиваля в Шерегеше удалось со значительным отрывом опередить других претендентов в рекордсмены из Сочи. На высокогорном карнавале BoogelWoogel, который проходил недавно на Красной Поляне, со склонов в купальниках спустилось около 1200 горнолыжников и сноубордистов.

Погода оказалась весьма благосклонна для участников заезда. Было солнечно и тепло — до двадцати градусов. Самым старшим участником заезда стал 73-летний пенсионер Эдуард Нефедов. А участником из самой отдаленной территории — Кетола Джоел из Нью-Йорка, который находится в 9496 км от Шерегеша.

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