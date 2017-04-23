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15:41 (мск), источник: СуперОмск

В Омск грядут первые грозы и жара

В период с 22 по 28 апреля в Омской области будет преобладать южный и юго-западный перенос воздушных масс.

В связи с этим погода будет теплой, а температура выше климатической нормы, сообщает Обь-Иртышский Гидрометцентр.

«В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой», — сообщают синоптики.

Так, уже во вторник, 25 апреля, в Омске потеплеет до +21°C, на следующий день температура останется такой же, а в четверг-пятницу опустится до +15…+17°C.

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