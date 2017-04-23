В Омск грядут первые грозы и жара
В период с 22 по 28 апреля в Омской области будет преобладать южный и
В период с 22 по 28 апреля в Омской области будет преобладать южный и
В связи с этим погода будет теплой, а температура выше климатической нормы, сообщает
«В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой», — сообщают синоптики.
Так, уже во вторник, 25 апреля, в Омске потеплеет до +21°C, на следующий день температура останется такой же, а в