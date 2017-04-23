В Омск грядут первые грозы и жара

В связи с этим погода будет теплой, а температура выше климатической нормы, сообщает Обь-Иртышский Гидрометцентр.

«В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой», — сообщают синоптики.