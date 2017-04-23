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12:23 (мск), источник: Интерфакс

Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа в изнасиловании

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) актриса Памела Андерсон считает клеветой обвинения в изнасиловании в адрес основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Источник: РИА "Новости"

«Термин изнасилование носит чисто клеветнический характер. Пока не доказано обратное, никаких обвинения в его адрес звучать не может. Это политический сговор», — заявила она в интервью изданию Journal de Dimanche.

При этом актриса отметила, что Франция является лучшим местом для убежища Ассанжа.

Джулиан назвал имена очень влиятельных людей, который не остановятся ни перед чем, чтобы дискредитировать его. Ему нужна защита, и Франция стала бы лучшим местом. Он ведь тоже беженец
Памела Андерсон
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Актриса в интервью вновь выразила поддержку кандидату в президенты Франции от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люку Меланшону.

«Меланшон. Его видение, как мне кажется, отражает видение народа. Любой, кто любит животных и беспокоится о проблемах окружающей среды и беженцев, должен узнать себя в нем. Это глоток свежего воздуха», — ответила она на вопрос о том, за кого бы проголосовала на выборах.

Ранее на этой неделе Андерсон уже высказывалась в поддержку Меланшона в записи, сделанной на своем сайте.

Комментарии
1
Иван Петров
Лучшее убежище для Ассанжа - Россия.
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