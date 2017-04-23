Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа в изнасиловании

«Термин изнасилование носит чисто клеветнический характер. Пока не доказано обратное, никаких обвинения в его адрес звучать не может. Это политический сговор», — заявила она в интервью изданию Journal de Dimanche.

При этом актриса отметила, что Франция является лучшим местом для убежища Ассанжа.