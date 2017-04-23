В реконструкции взятия Берлина в парке «Патриот» задействованы более ста каскадеров

Источник: РИА "Новости"

КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Более ста каскадеров принимают участие в военно-исторической реконструкции Берлинской наступательной операции Красной армии в подмосковном парке «Патриот», сообщил журналистам представитель Минобороны России. «Более ста каскадеров участвуют в реконструкции “Штурма Берлина”, это профессионалы из Российского объединения каскадеров, имеют опыт съемок в фильмах. Используется несколько тысяч пиротехнических средств, заложенных по всей площадке, что позволит достичь максимальной реалистичности», — сказал представитель ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Исторические события Как следует из сценария реконструкции, в апреле 1945 года ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы фашисткой Германии. В финале реконструкции будет воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом.

В реконструкции будут воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. Для гостей мероприятия развернуты девять интерактивных тематических площадок, которые помогут окунуться в атмосферу военных лет - полевой лагерь Красной армии, артиллерийский расчет, выставка бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца и другие Представитель Минобороны РФ

Трофейная немецкая техника Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны: легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки Panzerkampfwagen III, «Пантера» и штурмовое орудие Sturmgeschutz III, бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия. Кроме того, впервые над территорией парка «Патриот» пройдут воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Messerschmitt.

Для реконструкции операции используется настоящая немецкая и советская бронетехника, отреставрированная и восстановленная реконструкторами, а также техника, принадлежащая киноконцерну "Мосфильм" Представитель Минобороны РФ

Как рассказали в министерстве, в ходе реконструкции будут использованы два танка Т34−85, два ИС-2, две самоходные артиллерийские установки, четыре установки залпового огня БМ-13 «Катюша» с советской стороны. «Со стороны “Вермахта” будут задействованы четыре танка PzKpfw IV, два PzKpfw III, танк PzKpfw VI, самоходная артиллерийская установка Sturmgeschtz, а также бронеавтомобили. Кроме того, на земле будут представлены два самолета Messershmitt Bf-109. Е», — сообщили в военном ведомстве. В ходе реконструкции взятия Берлина зрителям покажут танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. «Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны», — подытожили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Участие исторических клубов В реконструкции принимают участие более 125 военно-исторических клубов из России и зарубежных стран. «События финальной битвы Великой Отечественной войны в парке “Патриот” воспроизведут 1,4 тысяч реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии», — сообщили в Минобороны. В военном ведомстве рассказали, что в течение полутора часов перед зрителями развернутся самые драматичные события этой военной операции. «На площади в 60 тысяч квадратных метров войскам 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала СССР Георгия Жукова придется сломить отчаянную оборону последних частей Вермахта, которые отчаянно обороняют подступы к Берлину», — рассказали в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что сценарный план реконструкции разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны

Происходящее на поле будет сопровождаться аудиовизуальными пояснениями с архивными выдержками из подлинных сводок Совинформбюро, передовиц газеты «Красная Звезда» и директив Генерального штаба Красной Армии. Организатором мероприятия является университет «Синергия» при поддержке Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"