Составлен рейтинг самых безопасных городов мира
Столица ОАЭ
Столица ОАЭ
Кроме эмиратской столицы в категорию безопасных попали также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария). Представитель Numbeo пояснил изданию, что согласно их методике расчета, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для
По данным полиции города, в нем на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8.
Низкий уровень преступности, по мнению составителей рейтинга, в городах, которые набрали от 20 до 40 баллов. В эту категорию попали, например, Берн (Швейцария), Гонконг (Китай), Минск. Таким образом, белорусскую столицу признали самым безопасным городом в СНГ — в общем рейтинге он занял 28 место.
Ниже российской столицы в рейтинге расположены в том числе Стокгольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, Дублин.
Самым опасным городом на планете признана столица Венесуэлы Каракас, где уровень преступности превышает 80 баллов.