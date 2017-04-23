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12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Составлен рейтинг самых безопасных городов мира

Столица ОАЭ Абу-Даби признана самым безопасным городом в мире. Рейтинг, в котором ранжируются 288 городов, составлен порталом Numbeo.com, пишет эмиратское издание The National.

Источник: Reuters

Кроме эмиратской столицы в категорию безопасных попали также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария). Представитель Numbeo пояснил изданию, что согласно их методике расчета, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла.

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По данным полиции города, в нем на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8.

Вице-премьер и министр внутренних дел ОАЭ Шейх Саиф бин Зайед заявил The National, что в стране зафиксирован самый низкий уровень насильственных преступлений в мире. Что касается ненасильственных преступлений, то наиболее частые правонарушения в ОАЭ — нарушения ПДД, мелкие кражи, мошенничество и киберпреступления. Другие случаи связаны с сексуальными домогательствами, проституцией, употреблением алкоголя и публичными проявлениями любви, что запрещено в стране.

Низкий уровень преступности, по мнению составителей рейтинга, в городах, которые набрали от 20 до 40 баллов. В эту категорию попали, например, Берн (Швейцария), Гонконг (Китай), Минск. Таким образом, белорусскую столицу признали самым безопасным городом в СНГ — в общем рейтинге он занял 28 место.

Москва в списке расположена на 205 месте. Город набрал 45,32 балла — авторы исследования называют эти показания «умеренным уровнем преступности»

Ниже российской столицы в рейтинге расположены в том числе Стокгольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, Дублин.

Самым опасным городом на планете признана столица Венесуэлы Каракас, где уровень преступности превышает 80 баллов.

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