Снег выпал в Миассе в конце апреля

Снег на улицах обнаружили жители Миасса утром 23 апреля, фотографиями природного явления горожане поделились в социальных сетях.

«Наконец то снег. Весь апрель ждал», — подписал свой снимок один их южноуральцев. В комментариях другие пользователи отметили, что зимние осадки могут появиться и в мае. Некоторые вспомнили о мощном снегопаде, который обрушился на Челябинскую область в конце апреля 2014 года.