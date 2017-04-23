Снег выпал в Миассе в конце апреля
Горожане поделились фотографиями весеннего снегопада в соцсетях.
Горожане поделились фотографиями весеннего снегопада в соцсетях.
Снег на улицах обнаружили жители Миасса утром 23 апреля, фотографиями природного явления горожане поделились в социальных сетях.
«Наконец то снег. Весь апрель ждал», — подписал свой снимок один их южноуральцев. В комментариях другие пользователи отметили, что зимние осадки могут появиться и в мае. Некоторые вспомнили о мощном снегопаде, который обрушился на Челябинскую область в конце апреля 2014 года.
Добавим, что в понедельник, 24 апреля синоптики прогнозируют на Южном Урале переменную облачность с осадками в виде дождя, ночью в горах — с мокрым снегом.