Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
В Белоруссии выпущена монета, посвящённая резне русских
Глава Крыма прокомментировал напряженность на границе с Украиной
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Десантный корабль РФ по-настоящему напугал Прибалтику – СМИ
Украинцев из победителей превращают в предателей
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Роботы в Пальмире
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
15:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Снег выпал в Миассе в конце апреля

Горожане поделились фотографиями весеннего снегопада в соцсетях.

Снег на улицах обнаружили жители Миасса утром 23 апреля, фотографиями природного явления горожане поделились в социальных сетях.

«Наконец то снег. Весь апрель ждал», — подписал свой снимок один их южноуральцев. В комментариях другие пользователи отметили, что зимние осадки могут появиться и в мае. Некоторые вспомнили о мощном снегопаде, который обрушился на Челябинскую область в конце апреля 2014 года.

Добавим, что в понедельник, 24 апреля синоптики прогнозируют на Южном Урале переменную облачность с осадками в виде дождя, ночью в горах — с мокрым снегом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+9°
полупрозрачная облачность
763 мм рт. ст.
повышенное
71 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
Ребенка спасли прохожие. На Урале отец ударил 4-летнего сына головой об асфальт
Во Франции стартовали президентские выборы
СМИ: при подрыве машины ОБСЕ под Луганском погиб гражданин США
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
Реконструкция штурма Рейхстага прошла в Подмосковье
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь