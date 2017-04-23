Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Белоруссии выпущена монета, посвящённая резне русских
Глава Крыма прокомментировал напряженность на границе с Украиной
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
СМИ: Захарова придумала новый слоган для киевского "Евровидения"
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
22Цвет нации
12:58 (мск), источник: Publika.md

Кишинёву удалось избежать наводнения

Риска наводнений в Кишиневе больше нет. Уровень воды в речке Бык за сутки упал на метр По словам директора агентства Apele Moldovei Игоря Хынку, русло реки уже очистили

Источник: Publika.md

«Мы следим за ситуацией на всех водоемах, в том числе на реке Бык. Уровень воды снизился почти до нормы, то есть упал на метр. Деревья и другие препятствия убрали, и теперь вода течет спокойно. В Кишиневе риск наводнений устранили».

Сохраняется риск наводнений в Басарабяске, там из берегов может выйти озеро. Между тем, врачи предупреждают, что воду из колодцев после таяния снега пить нельзя. В столичном Центре общественного здоровья говорят, что сейчас очень высок риск распространения инфекций.

Воду из затопленных колодцев нужно откачать, а резервуары — очистить от ила. Стенки необходимо вымыть дезинфицирующим раствором. Специалисты говорят, что главные источники загрязнения колодезной воды — канализация, выгребные ямы и мусорные свалки. Грязная вода может стать причиной целого ряда заболеваний пищеварительной системы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Во Франции стартовали президентские выборы
СМИ: автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь