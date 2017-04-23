Кишинёву удалось избежать наводнения

«Мы следим за ситуацией на всех водоемах, в том числе на реке Бык. Уровень воды снизился почти до нормы, то есть упал на метр. Деревья и другие препятствия убрали, и теперь вода течет спокойно. В Кишиневе риск наводнений устранили».

Сохраняется риск наводнений в Басарабяске, там из берегов может выйти озеро. Между тем, врачи предупреждают, что воду из колодцев после таяния снега пить нельзя. В столичном Центре общественного здоровья говорят, что сейчас очень высок риск распространения инфекций.

Воду из затопленных колодцев нужно откачать, а резервуары — очистить от ила. Стенки необходимо вымыть дезинфицирующим раствором. Специалисты говорят, что главные источники загрязнения колодезной воды — канализация, выгребные ямы и мусорные свалки. Грязная вода может стать причиной целого ряда заболеваний пищеварительной системы.