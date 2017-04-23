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13:43 (мск), источник: БЕЛТА

Полторы тысячи сердечек для NAVIBAND, или Как Артема и Ксению на «Евровидение» проводили

Буквально через неделю NAVIBAND отправится в Киев, где репетиционные будни «Евровидения» завершатся масштабным красочным шоу.

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фотографий

Евровидийный марафон для Артема Лукьяненко и Ксении Жук закончится скоро: 3 мая ребята проведут первую репетицию на конкурсной сцене, 11 мая исполнят «Гісторыю майго жыцця» для европейской аудитории в конце второго полуфинала. А перед отъездом группа с удовольствием встретилась со своими слушателями в Минске: 22 апреля ребята выступили с концертом во Дворце профсоюзов.

Журналистское любопытство привело корреспондентов БЕЛТА за кулисы. За полчаса до назначенного времени Артем уже готов к выходу на сцену, а над образом Ксюши еще колдует стилист. Сегодня на сцену Ксюша выйдет без фирменных «рожек». Формат концерта, который ребята устроили акустический, в уютной, едва ли не домашней обстановке, предполагает романтический образ.

В ожидании Ксюши парни из команды коротают время в соседней гримерке. Гитарист Александр Тобольский на сцене не поет, но за кулисами случается. Хороший голос, между прочим. Владимир Бегер, барабанщик, импровизирует, выбивая такт на подходящей поверхности. Владислав Чещевик, на сцене он сегодня с контрабасом, подключается к мини-концерту. Как и Евгений, друг ребят. Он не участник группы, но охотно помогает, когда нужно, чтобы звучала перкуссия.

Время уже близится к третьему звонку и даже спокойный Артем немного взволнован. Он лидер группы и в последние минуты оговаривает выход на сцену артистов. Из-за сцены доносятся аплодисменты — ребят уже ждут поклонники.

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Но вот и Ксюша — возглас одобрения парней можно считать комплиментом. Образ удался — обаятельная красавица Ксения сегодня в белом вышитом платье чудо как хороша.

Перед выходом на сцену обязательный ритуал — ребята обнимаются, желают друг другу удачи.

Ну, а потом началось: аплодисменты, приветственные слова, снова аплодисменты и радостные возгласы, подпевание из зала, танцы между рядов. В зале не было случайных — это ощущалось по общему состоянию зрителей, вибрации позитивной энергии в течение всего концерта.

В этот раз артисты были ограничены в движении на сцене, они все находились за инструментом. Таков формат акустического концерта. Ксюша, например, за роялем. Ее это немного стесняло, ведь традиционно свои эмоции на сцене девушка выплескивает без ограничений, при исполнении песен танцуя на сцене.

Александр и Владислав тоже наслаждались музыкой более сдержанно. Проще всех в этом случае было Владимиру — он человек привычный, всегда за ударной установкой.

Каждую песню NAVIBAND зал сопровождал эмоционально. Благодарные зрители устроили флешмоб: в определенные моменты исполнения песен зал наполнялся разноцветными изображениями сердца на бумаге. Это группа фанатов артистов позаботилась, нарисовав больше полтысячи сердечек.

Не запечатлеть такой чудесный момент было невозможно. И песня в репертуаре ребят есть для снимка подходящая «Стоп-кадр» называется. Как раз на длинной паузе такое фото сделать удобно.

NAVIBAND подкупают искренностью, после выступлений их всегда ждут поклонники, чтобы сфотографироваться, получить автограф. Был случай, когда парень попросил Артема и Ксению поздравить с днем рождения его девушку, то поздравление записал на видео. А однажды ребята фотографировались с поклонниками вдвое дольше, чем выступали.

Обязательный атрибут концерта — цветы и подарки от зрителей. В течение выступления Артем и Ксения не раз благодарили за ту поддержку, которую они ощущают от зрителей. А вечер 22 апреля получился по-особому теплым и домашним, не хватало разве что чашки чая и кресла-качалки с пледом. Настоящие сердечные проводы.

Кажется, нет у NAVIBAND такой песни, которую бы не подпевали поклонники. Но отдельные песни особенные. Как «Гэта зямля», с которой ребята ярко заявили о себе на национальном отборе на конкурс «Евровидение-2016». Не говоря уже о «Гісторыі майго жыцця», благодаря которой музыканты хотят познакомить Европу с белорусским языком.

Ну, а на десерт, конечно, Артем и Ксения исполнили «Абдымі мяне». С этой песни, собственно, и началась четыре года назад история жизни NAVIBAND. Чудесная история.

Жанна КОТЛЯРОВА, фото Оксаны МАНЧУК.

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