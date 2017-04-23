Ученые нашли эффективный метод улучшения памяти электричеством

Метод не является принципиально новым, однако проведенное исследование показывает, что терапия может быть более эффективной. Нейробиологи успешно продемонстрировали, что электростимуляция мозга имеет восстановительный эффект. Благодаря технологии можно потенциально снизить симптомы деменции и помочь бороться с потерей памяти в результате травм головы и других черепно-мозговых травм, характерных для солдат, возвращающихся из войн в Афганистане и Ираке.

Исследование проводилось в рамках четырехлетнего проекта под названием «Восстановление активной памяти». Его целью является разработка полностью имплантируемого устройства, которое восстановит утраченную функцию памяти. Исследование проводилось на испытуемой группе людей с эпилепсией и включало серию тестов, в которых участники получали стимуляцию областей мозга, связанных с кодированием памяти.

Несмотря на то, что необходимы дальнейшие исследования, ученые рассчитывают на хорошие результаты. Не исключено, что метод поможет в лечении симптомов болезни Альцгеймера, деменции или других травм головного мозга.