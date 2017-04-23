Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
12 советов для владельцев крошечных квартир
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Наконец-то восстановилась»: западный эксперт о военной мощи РФ
Украинцев из победителей превращают в предателей
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Эксперт: На борьбу с Российской Федерацией США выделяют $700 млн
Украинцев из победителей делают предателями - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
18:38 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые нашли эффективный метод улучшения памяти электричеством

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США команда нейробиологов из Пенсильванского университета провела новые исследования, которые свидетельствуют, что электрическая стимуляция мозга может помочь восстанавливать память, сообщают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Метод не является принципиально новым, однако проведенное исследование показывает, что терапия может быть более эффективной. Нейробиологи успешно продемонстрировали, что электростимуляция мозга имеет восстановительный эффект. Благодаря технологии можно потенциально снизить симптомы деменции и помочь бороться с потерей памяти в результате травм головы и других черепно-мозговых травм, характерных для солдат, возвращающихся из войн в Афганистане и Ираке.

Исследование проводилось в рамках четырехлетнего проекта под названием «Восстановление активной памяти». Его целью является разработка полностью имплантируемого устройства, которое восстановит утраченную функцию памяти. Исследование проводилось на испытуемой группе людей с эпилепсией и включало серию тестов, в которых участники получали стимуляцию областей мозга, связанных с кодированием памяти.

Несмотря на то, что необходимы дальнейшие исследования, ученые рассчитывают на хорошие результаты. Не исключено, что метод поможет в лечении симптомов болезни Альцгеймера, деменции или других травм головного мозга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на неделю с 24 апреля по 30 апреля для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
СМИ: Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре выборов
МВД Украины: при подрыве машины ОБСЕ погиб гражданин Британии
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Путин обсудит с Матвиенко и Володиным противодействие коррупции
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
Реконструкция штурма Рейхстага прошла в Подмосковье
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь