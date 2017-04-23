Жители Башкирии стали чаще заводить семьи

Интересную статистику преподнес Госкомитет РБ по делам юстиции. Оказывается, жители Башкирии стали еще чаще жениться, а вот по разводам цифры не меняются. Между тем, в Уфе число распавшихся семей тоже увеличилось.

Так, за три месяца 2017 года в Башкирии зарегистрировано 4853 брака — на 525 больше, чем на начало прошлого года. А вот разводов столько же, 3754. Радует, что цифра меньше.

Кстати, треть новых семей созданы в Уфе — 1613. И снова статистика радует ростом. Однако нельзя не заметить, что разводиться в столице тоже стали чаще: если в прошлом году было 1150 распавшихся браков, то в этом уже 1412.

Интересно, что лидером по количеству скрепленных уз стал загс Кировского района — 401 пара прошла здесь за три месяца, а больше всего разводов принял загс Калининского района — 189.