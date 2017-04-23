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15:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Транспорта в Челябинске станет больше

В родительский день работа будет организована в усиленном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Общественный транспорт Челябинска ждет усиление в день поминовения усопших.

В этом году он выпадает на 25 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Число машин будет увеличено, а к городским кладбищам организуют несколько спецрейсов:

— автобус № 94 «улица Чичерина — кладбище Градское»;.

— автобус № 95 «улица Чичерина — Преображенское кладбище»;.

— трамвай № 13 «улица Чистопольская — Першино», который будет ходить с промежутком 13 минут;.

— троллейбус № 25 «ЧКПЗ — Политехникум».

Кроме того, изменится работа и регулярных маршрутов. Так, интервалы между рейсами трамваев № 3 «Завод имени Колющенко — ЧМК» и № 14 «Чичерина — ЦХП» сократится до семи минут. Также троллейбусы № 5 «АМЗ — Железнодорожный вокзал», № 7 «ЧМК — АМЗ», № 8 «ПКиО имени Гагарина — ЧКПЗ», № 11 «АМЗ — ЧТЗ», № 12 «улица Молдавская — АМЗ» и № 26 «улица Молдавская — поселок Первоозерный» весь день будут курсировать с промежутком от девяти до четырнадцати минут.

В администрации также добавили, что пришедшие на кладбища не должны столкнуться с проблемой укусов клещей: на погостах провели специальную обработку и убрали мусор.

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