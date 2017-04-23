На Башкирию надвигается шторм: МЧС по РБ обещает шквалистый ветер

Штормовыми предупреждениями уже никого не удивишь, но знать об этом — и быть готовым — все же стоит. Завтра, 24 апреля, по республике вновь пройдется шквалистый ветер, порывами до 20 м/с.

Кроме того, ночью и днем будет поливать дождь, а поутру дороги окутает сильный туман: видимость составит 500 м и менее.

МЧС по Башкирии предупреждает: на улице стоит находиться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов, водителям и пешеходам соблюдать предельную осторожность и особенно внимательно относиться к ПДД.

Дома проверьте исправность электросетей и отопительного оборудования, печей, а если вы заметили скачки напряжения — обесточьте все электроприборы.