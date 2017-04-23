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16:09 (мск), источник: Обозреватель

Оккупированный Крым накрыло аномальным снегом: опубликовано видео

В середине весны на территории Крыма выпало огромное количество снега.

«Аномальная весна в Крыму: цветы уже распустились, а их засыпало снегом!», — написал в Twitter телеканал НТВ и опубликовал видео.

Как сообщал «Обозреватель», сразу несколько регионов Украины среди весны засыпало снегом. Осадками замело Днепр, Харьков, Запорожье, Херсон, а также Полтаву и Каменское. Холода в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске вынудили возобновить отопительный сезон.

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