Оккупированный Крым накрыло аномальным снегом: опубликовано видео
В середине весны на территории Крыма выпало огромное количество снега.
В середине весны на территории Крыма выпало огромное количество снега.
«Аномальная весна в Крыму: цветы уже распустились, а их засыпало снегом!», — написал в Twitter телеканал НТВ и опубликовал видео.
Как сообщал «Обозреватель», сразу несколько регионов Украины среди весны засыпало снегом. Осадками замело Днепр, Харьков, Запорожье, Херсон, а также Полтаву и Каменское. Холода в Тернополе, Львове и