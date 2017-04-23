Полицейские захватили водителя и пассажира «Гелендвагена» в ЮКО
Полицейские создали на трассе искусственный затор и поймали мужчин из «Гелендвагена», сообщает Tengrinews.kz.
Полицейские создали на трассе искусственный затор и поймали мужчин из «Гелендвагена», сообщает Tengrinews.kz.
Произошло это около 18.30 в субботу, 22 апреля на трассе
К внедорожнику подбежали полицейские с оружием в руках. Направив оружие на людей в «Гелендвагене», они заставили двух мужчин 30−40 лет выйти из машины и лечь на землю. Все это произошло очень быстро, минут за 5−10.