Полицейские захватили водителя и пассажира «Гелендвагена» в ЮКО

Произошло это около 18.30 в субботу, 22 апреля на трассе Сарыагаш-Шымкент близ села Казыгурт. Очевидец Мурат Арыстанов снял происходящее на смартфон. По его словам, полицейские устроили искусственный затор, в результате собралось более 50 машин, в их числе был и Mercedes-Benz Gelandewagen.



К внедорожнику подбежали полицейские с оружием в руках. Направив оружие на людей в «Гелендвагене», они заставили двух мужчин 30−40 лет выйти из машины и лечь на землю. Все это произошло очень быстро, минут за 5−10.