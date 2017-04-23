В США зевающая журналистка прервала прогноз погоды
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Изображением широко зевающего корреспондента прервало прогноз погоды на американском телеканале KSCH12.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Изображением широко зевающего корреспондента прервало прогноз погоды на американском телеканале KSCH12.
Ролик выложила на странице в Facebook журналистка Диди Сан.
«Кто-то по ошибке нажал на нужную кнопку в нужный момент, чтобы запечатлеть мой гигантский зевок!» — написала Сан в подписи к видео.