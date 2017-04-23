В Уфе прошла масштабная акция #ЯРОССИЯ

На площадке торгового комплекса «Центральный» была установлена передвижная фотостудия: снимались портреты всех, кто захотел принять участие в проекте «Я — Россия».

Желающих было очень много, в студию выстроились очереди: приходили поодиночке и парами, целыми семьями и дружескими компаниями. Проект объединил людей разных возрастов и вероисповеданий.

По словам организаторов, Уфа побила рекорд по количеству участников, было отснято порядка тысячи автопортретов и если бы не временные рамки их бы было гораздо больше.

Все участники получили призы — значки, магниты и футболки с логотипом акции.