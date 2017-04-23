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21:32 (мск), источник: "Российская газета"

Фото: Крым занесло апрельским снегом

В Крыму сильно похолодало и выпал снег. Жители Симферополя выкладывают в соцсетях фото заснеженных улиц, крыш, автомобилей.

Снег засыпал распустившиеся на клумбах тюльпаны и нарциссы, цветущие персики, кусты сирени.

— Для конца апреля это очень редкое явление, — цитирует ТАСС дежурного синоптика Крымского гидрометцентра Татьяну Адрианову. — Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов.

На 23 апреля на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, похолодания и мокрого снега. В степных и предгорных районах Крыма возможны заморозки до минус трех градусов Цельсия.

Сегодня днем из-за усиления ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы.

Крымские метеорологи говорят, что самая низкая температура воздуха 23 апреля была зафиксирована в 1948 году — минус 4,5 градуса, а самым жарким этот день выдался в 1950-м, тогда столбик термометра поднялся до 27 градусов.

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