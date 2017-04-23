Фото: Крым занесло апрельским снегом

Снег засыпал распустившиеся на клумбах тюльпаны и нарциссы, цветущие персики, кусты сирени.

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— Для конца апреля это очень редкое явление, — цитирует ТАСС дежурного синоптика Крымского гидрометцентра Татьяну Адрианову. — Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов.

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На 23 апреля на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, похолодания и мокрого снега. В степных и предгорных районах Крыма возможны заморозки до минус трех градусов Цельсия. Сегодня днем из-за усиления ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы.

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Крымские метеорологи говорят, что самая низкая температура воздуха 23 апреля была зафиксирована в 1948 году — минус 4,5 градуса, а самым жарким этот день выдался в 1950-м, тогда столбик термометра поднялся до 27 градусов.