Фото: Крым занесло апрельским снегом
В Крыму сильно похолодало и выпал снег. Жители Симферополя выкладывают в соцсетях фото заснеженных улиц, крыш, автомобилей.
В Крыму сильно похолодало и выпал снег. Жители Симферополя выкладывают в соцсетях фото заснеженных улиц, крыш, автомобилей.
Снег засыпал распустившиеся на клумбах тюльпаны и нарциссы, цветущие персики, кусты сирени.
— Для конца апреля это очень редкое явление, — цитирует ТАСС дежурного синоптика Крымского гидрометцентра Татьяну Адрианову. — Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов.
На 23 апреля на полуострове объявлено штормовое предупреждение
Сегодня днем
Крымские метеорологи говорят, что самая низкая температура воздуха 23 апреля была зафиксирована в 1948 году — минус 4,5 градуса, а самым жарким этот день выдался в 1950-м, тогда столбик термометра поднялся до 27 градусов.