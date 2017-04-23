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18:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны причины карстовых пустот под домами на улице Интернациональной в Уфе

Продолжаются исследований домов на улице Интернациональной, где в ноябре прошлого года под землю провалилась «Лада-Калина».

Межведомственную комиссию возглавляет Глава Администрации Калининского района Сергей Кожевников.

20 апреля представители комиссии рассказали о проделанных работах по обследованию конструкций дома 193/2 по улице Интернациональной и прилегающей к нему территории. Результаты проведённого в марте этапа будут обрабатываться в течение 100 дней. Другими словами, о результатах жильцы домов узнают только к середине июля.

Начавшееся в марте обследование намечено вести в течение года. Это объясняется тем, чтобы посмотреть динамику процессов. Жильцы считают такие сроки затянутыми.

Также от специалистов комиссии потребовали ответить на вопросы о новом карстовом провале рядом с домами. Увидев сделанные нами фотографии провала, главный инженер БашНИИстроя Синицын поспешил нас заверить, что «это скорей всего не карст, а результат протечки труб».

В завершении встречи недовольным жильцам домов раскрыли секрет. Оказывается, что специалисты-карстологи ещё в 60-х годах обращали внимание властей города на тот факт, что территория этого квартала является неблагоприятной для строительства.

Выяснилось, что на этом участке в 40-х годах прошлого века открытым способом добывали гипс — у Курочкиной горы располагался алебастровый завод. В результате выемки пород образовалось несколько карьеров, которые за короткое время заполнились грунтовыми водами протекающей поблизости речки Шугуровки.

А позже при строительстве дороги и перекрёстка улиц Вологодской и Интернациональной поленились сделать систему отведения ливневых вод. С тех пор скапливающаяся вода непрерывно заполняет оставшиеся после добычи гипса воронки, которые находятся как раз под этими домами на Интернациональной. Это приводит к дальнейшему растворению залегающих гипсов и, как следствие, увеличению пустот под домами.

Насколько опасны имеющиеся под домами пустоты, поможет определить только бурение скважин. А для этого необходимо, чтобы власти республики выделили необходимое финансирование для серьёзного карстомониторинга. По расчётам специалистов БашНИИстроя, на весь комплекс работ необходимо 12 миллионов рублей.

Жильцы домов, в свою очередь, требуют переселения вместо дорогостоящих работ по исследованию, так как в наличии карстовых пустот и, соответственно, ежеминутной опасности никто не сомневается.

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