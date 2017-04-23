В Белово 13-летний мотоциклист пострадал в результате ДТП
Водитель автомобиля «ВАЗ» не уступил дорогу юному мотоциклисту.
Водитель автомобиля «ВАЗ» не уступил дорогу юному мотоциклисту.
13-летний подросток, управлявший мотоциклом, пострадал в результате ДТП в городе Белово, сообщили в УГИБДД по Кемеровской области.
Авария произошла около 15 часов 22 апреля. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21213» при повороте налево не уступил дорогу юному мотоциклисту, который двигался по равнозначной дороге прямо.
В результате ДТП подросток получил травмы. Обстоятельства происшествия уточняются.