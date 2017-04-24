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13:31 (мск), источник: Индикатор

Более сотни статей отозвали из журнала, посвященного изучению онкологии

Издательство Springer сообщило об отзыве 107 статей из журнала Tumor Biology, публикующего исследования в области онкологических заболеваний. Причиной отзыва стали фальшивые рецензии на эти статьи, сообщает Retraction Watch.

«После отзывов, ставших результатами поддельных рецензий в 2015 и 2016 годах (среди журналов оказался и Tumor Biology), было принято решение проверять все выходящие работы. Эти проверки выявили новые имена фальшивых рецензентов, и, чтобы очистить наши наукометрические базы, мы начинаем отзывать такие работы», — говорится в заявлении издательства.

В 2016 году в том же журнале было отозвано 25 статей в связи с нарушениями правил рецензирования (после чего Springer прекратило сотрудничать с журналом). Больше всего среди авторов таких статей оказалось ученых с иранской аффилиацией. С учетом отзывов 2015 и 2016 годов журнал оказался рекордсменом по количеству отозванных статей среди всех журналов, входящих в Web of Science. При этом в 2015 году журнал имел импакт-фактор 2,9 и находился примерно в середине (104 место из 213) рейтинга журналов по онкологии.

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