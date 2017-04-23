Какой будет погода на ближайшие три месяца

Сам подсчет проведен Европейским центром по среднесрочным прогнозам погоды (ECMWF).

В мае среднемесячная температура в целом будут совпадать с климатическими нормами. Среднегодовая температура составит 14,9 градусов по Цельсию из расчета параметров за период 1981—2010 годов. Температурный максимум, как полагают синоптики, будет зарегистрирован в Банате и Кришане — в среднем от +15 до +18 градусов. В Марамуреше и Молдове (западная область в Румынии) ожидается от +15 до +17, в Трансильвании — до +16, в Мунтении и Добруджи — до +18, а в Олтении — до +12. Наибольшее количество осадков выпадет в Марамуреше, Мунтении, Кришане, Банате и Олтении.

В июне среднемесячные температуры также будут в пределах климатической нормы. Речь идет о +18,3 градусах по Цельсию. Теплее всего будет в Мунтении и Добрудже. В Мунтении, как полагают метеорологи, выпадет и больше всего осадков.