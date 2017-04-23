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20:02 (мск), источник: Sputnik.md

Какой будет погода на ближайшие три месяца

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Национальная метеорологическая администрация Румынии опубликовала прогноз на период с мая по июль 2017 года с расчетом среднемесячных температур и количества осадков.

Источник: Sputnik.md

Сам подсчет проведен Европейским центром по среднесрочным прогнозам погоды (ECMWF).

В мае среднемесячная температура в целом будут совпадать с климатическими нормами. Среднегодовая температура составит 14,9 градусов по Цельсию из расчета параметров за период 1981—2010 годов. Температурный максимум, как полагают синоптики, будет зарегистрирован в Банате и Кришане — в среднем от +15 до +18 градусов. В Марамуреше и Молдове (западная область в Румынии) ожидается от +15 до +17, в Трансильвании — до +16, в Мунтении и Добруджи — до +18, а в Олтении — до +12. Наибольшее количество осадков выпадет в Марамуреше, Мунтении, Кришане, Банате и Олтении.

В июне среднемесячные температуры также будут в пределах климатической нормы. Речь идет о +18,3 градусах по Цельсию. Теплее всего будет в Мунтении и Добрудже. В Мунтении, как полагают метеорологи, выпадет и больше всего осадков.

В июле среднемесячные температуры воздуха будут выше нормы, особенно на юге и юго-востоке страны, перевалив за 20,2 градуса по Цельсию. Теплее всего будет по-прежнему в Мунтении и Добрудже. Среднемесячная температура воздуха там составит до +24, а прохладнее всего будет в Трансильвании и Олтении — до +21.

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