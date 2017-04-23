Белорусским сиротам увеличили довольствие
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение
Постановлением улучшаются меры государственной поддержки
Постановлением увеличиваются денежные нормы расходов на питание и денежная компенсация расходов на питание, денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем на 5%; на приобретение учебных принадлежностей, на личные расходы — на 7%; на приобретение предметов личной гигиены — на 20%.