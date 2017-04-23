Белорусским сиротам увеличили довольствие

Постановлением улучшаются меры государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА.

Постановлением увеличиваются денежные нормы расходов на питание и денежная компенсация расходов на питание, денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем на 5%; на приобретение учебных принадлежностей, на личные расходы — на 7%; на приобретение предметов личной гигиены — на 20%.