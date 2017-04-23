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23 апреля, источник: Kazinform

Дождь и усиление ветра ожидаются 24 апреля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, лишь на юге, юго-западе и в центре погода без осадков. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер. Об этом сообщает Казгидромет.

Источник: Kazinform

В Атырауской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20, днем порывы 17−22 м/с. В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15−20, местами порывы 23 м/с, в отдельных районах гроза.

В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангыстауской днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, ночью в Акмолинской областях ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области местами туман.

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