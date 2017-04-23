Дождь и усиление ветра ожидаются 24 апреля в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, лишь на юге,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, лишь на юге,
В Атырауской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20, днем порывы 17−22 м/с. В
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В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области местами туман.