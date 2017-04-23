Дождь и усиление ветра ожидаются 24 апреля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, лишь на юге, юго-западе и в центре погода без осадков. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер. Об этом сообщает Казгидромет.