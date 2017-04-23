В Петербурге и области ожидается мокрый снег и туман
В Петербурге и Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, сохранятся осадки — и снег, и дождь.
В Петербурге и Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, сохранятся осадки — и снег, и дождь.
Как предупреждает ГУ МЧС по Ленобласти, в понедельник температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов до плюс 1 градуса, днем плюс 2−7. Ветер западный,
В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Водителям следует быть особо осторожными: ночью и утром на дорогах возможна гололедица.