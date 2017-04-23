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23 апреля, источник: Водитель Петербурга

В Петербурге и области ожидается мокрый снег и туман

В Петербурге и Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, сохранятся осадки — и снег, и дождь.

Источник: РИА "Новости"

Как предупреждает ГУ МЧС по Ленобласти, в понедельник температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов до плюс 1 градуса, днем плюс 2−7. Ветер западный, юго-западный 3−7 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Водителям следует быть особо осторожными: ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

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