Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войны
В ходе подготовки проекта «Наша Победа в объективе» были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны.
В ходе подготовки проекта «Наша Победа в объективе» были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликует на своем сайте редкие фотоснимки времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Наша Победа в объективе». Об это сообщила
«В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Минобороны России запускает мультимедийный
Как рассказали в
В приложении «Фотоальбом Победы» собраны более 300 фотографий военных корреспондентов, на которых запечатлены будни солдат с первых дней войны и до штурма Берлина в 1945 году.
Всего в ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны, отметили в Минобороны.