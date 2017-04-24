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01:13 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войны

В ходе подготовки проекта «Наша Победа в объективе» были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликует на своем сайте редкие фотоснимки времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Наша Победа в объективе». Об это сообщила пресс-служба министерства.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Минобороны России запускает мультимедийный военно-исторический цикл «Наша победа в объективе». Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения «Фотоальбом Победы», — говорится в сообщении.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как рассказали в пресс-службе, первые три видеоролика цикла — «Конструкторы Победы», «Герои Победы», «Письма и песни Победы» — посвящены конструкторам оружия, командирам и бойцам Красной Армии.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В приложении «Фотоальбом Победы» собраны более 300 фотографий военных корреспондентов, на которых запечатлены будни солдат с первых дней войны и до штурма Берлина в 1945 году.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Всего в ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны, отметили в Минобороны.

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