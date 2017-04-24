Ученые назвали наиболее вредный алкогольный напиток

Ученые в Канаде провели исследование с целью выявить наиболее опасный для здоровья человека алкогольный напиток, при этом анализировалось воздействие как алкогольных, так и энергетических напитков.

Канадские специалисты в новом исследовании опирались на результаты другой группы ученых, установивших опасность для здоровья энергетических напитков. Новый анализ предполагал оценку влияния на организм сочетания алкоголя и энергетиков. По мнению ученых, поступление в кровь одновременно как алкоголя, так и компонентов энергетика оказывается еще более вредным и провоцирует человека на поступки, связанные с риском для здоровья и жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.