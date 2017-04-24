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02:04 (мск), источник: Известия

Ученые назвали наиболее вредный алкогольный напиток

Специалисты рассмотрели влияние на организм алкоголя и энергетиков.

Источник: AP 2017

Ученые в Канаде провели исследование с целью выявить наиболее опасный для здоровья человека алкогольный напиток, при этом анализировалось воздействие как алкогольных, так и энергетических напитков.

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Канадские специалисты в новом исследовании опирались на результаты другой группы ученых, установивших опасность для здоровья энергетических напитков. Новый анализ предполагал оценку влияния на организм сочетания алкоголя и энергетиков. По мнению ученых, поступление в кровь одновременно как алкоголя, так и компонентов энергетика оказывается еще более вредным и провоцирует человека на поступки, связанные с риском для здоровья и жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Алкоголь приводит к замедлению реакции человека и ухудшению им контроля над собственным телом, а энергетики, напротив, стимулируют организм на активные действия. Таким образом, если употребивший алкоголь человек начинает чувствовать упадок сил и пытается снять сонное состояние при помощи энергетика, то это способно привести к «ложной активности», когда контролировать действия слишком трудно. Это, по мнению ученых, может привести к травмам и несчастным случаям, а также наносит большой вред сердечно-сосудистой системе.

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