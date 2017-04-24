До +16 градусов прогнозируют в Челябинске 24 апреля

Столбики термометров в Челябинске днём 24 апреля поднимутся на 14−16 градусов выше нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в понедельник температура воздуха в областном центре будет от 0 до +2 градусов. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 6−11 м/с.

По народному календарю 24 апреля — Антип Водогон. К этому времени обычно наступал пик половодья, широкий разлив рек предвещал урожайный год. Если в этот день шёл дождь, следовало ожидать большого количества грибов в лесах.