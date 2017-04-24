Илон Маск подтвердил отношения с Эмбер Херд фотографией в инстаграме
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил своим романтические отношения с актрисой Эмбер Херд, бывшей супругой Джонни Деппа.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил своим романтические отношения с актрисой Эмбер Херд, бывшей супругой Джонни Деппа.
Маск опубликовал в инстраграме снимок, на котором он сидит вместе с Херд в ресторане. При этом на его щеке виден след от помады, оставленный актрисой.
Похожий снимок на своей странице опубликовала и сама актриса.
Ранее фотографы запечатлели совместную прогулку Маска и Херд в Австралии.