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04:56 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск подтвердил отношения с Эмбер Херд фотографией в инстаграме

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил своим романтические отношения с актрисой Эмбер Херд, бывшей супругой Джонни Деппа.

Маск опубликовал в инстраграме снимок, на котором он сидит вместе с Херд в ресторане. При этом на его щеке виден след от помады, оставленный актрисой.

Похожий снимок на своей странице опубликовала и сама актриса.

Ранее фотографы запечатлели совместную прогулку Маска и Херд в Австралии.

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