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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске

Джеки Чан традиционно приземляется в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки, когда отправляется из Китая в Европу и обратно.

Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске, информация опубликована в сообществе «Споттинг. Новосибирск».

По данным портала flightradar24.com, самолёт Джеки Чана «Embraer Legacy» прилетел в Новосибирск из аэропорта «Тяньцзинь Биньхай», что в Китае. После самолёт отправился в итальянский Триест. Был ли Джеки Чан на борту во время посадки в Новосибирске остается неизвестно.

Джеки Чан традиционно приземляется в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки, когда отправляется из Китая в Европу.

Источник: Споттинг в Новосибирске

На фюзеляже самолёта известного актера изображен дракон, а на хвосте надпись «Jackie».

В последний раз самолёт Джеки Чана приземлялся в Новосибирске в сентябре и январе 2016 года.

Напомним, ранее в «Толмачево» для дозаправки приземлялся самолёт актёра Тома Круза.

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