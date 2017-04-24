Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске, информация опубликована в сообществе «Споттинг. Новосибирск». По данным портала flightradar24.com, самолёт Джеки Чана «Embraer Legacy» прилетел в Новосибирск из аэропорта «Тяньцзинь Биньхай», что в Китае. После самолёт отправился в итальянский Триест. Был ли Джеки Чан на борту во время посадки в Новосибирске остается неизвестно.

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Джеки Чан традиционно приземляется в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки, когда отправляется из Китая в Европу.

Источник: Споттинг в Новосибирске