Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
Джеки Чан традиционно приземляется в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки, когда отправляется из Китая в Европу и обратно.
Джеки Чан традиционно приземляется в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки, когда отправляется из Китая в Европу и обратно.
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске, информация опубликована в сообществе «Споттинг. Новосибирск».
По данным портала flightradar24.com, самолёт Джеки Чана «Embraer Legacy» прилетел в Новосибирск из аэропорта «Тяньцзинь Биньхай», что в Китае. После самолёт отправился в итальянский Триест. Был ли Джеки Чан на борту во время посадки в Новосибирске остается неизвестно.
Джеки Чан традиционно приземляется в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки, когда отправляется из Китая в Европу.
На фюзеляже самолёта известного актера изображен дракон, а на хвосте надпись «Jackie».
В последний раз самолёт Джеки Чана приземлялся в Новосибирске в сентябре и январе 2016 года.
Напомним, ранее в «Толмачево» для дозаправки приземлялся самолёт актёра Тома Круза.