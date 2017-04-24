В Татарстане откроется первая горячая линия «Женское внимание»

С 08.00 до 19.00 все желающие смогут получить ответы на интересующие их вопросы, позвонив по следующим номерам 236−00−71, 236−40−17, 236−46−62. Тематика вопросов: зачисление детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений и организация летнего труда и отдыха детей и подростков.

На вопросы ответят представители Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Уполномоченного по правам человека в РТ, Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Центра «Лето», Ассоциации молодых юристов РТ, администраций Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. В работе горячей линии примут участие и депутаты Государственного Совета Республики Татарстан. Организаторы будут ждать звонков и предложений по тематике обсуждения актуальных проблем жизнедеятельности татарстанцев.