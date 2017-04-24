Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
«Вашингтон» Овечкина вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
10Протест одного
10Полюс холода
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
10:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане откроется первая горячая линия «Женское внимание»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 26 апреля 2017 года объединение женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» совместно с уполномоченным по правам человека в РТ организуют первую горячую линию «Женское внимание». Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

С 08.00 до 19.00 все желающие смогут получить ответы на интересующие их вопросы, позвонив по следующим номерам 236−00−71, 236−40−17, 236−46−62. Тематика вопросов: зачисление детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений и организация летнего труда и отдыха детей и подростков.

На вопросы ответят представители Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Уполномоченного по правам человека в РТ, Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Центра «Лето», Ассоциации молодых юристов РТ, администраций Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. В работе горячей линии примут участие и депутаты Государственного Совета Республики Татарстан. Организаторы будут ждать звонков и предложений по тематике обсуждения актуальных проблем жизнедеятельности татарстанцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане среди причин первичной инвалидности на первом месте – злокачественные новообразования
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь