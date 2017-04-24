Жара и первая гроза: рабочая неделя в Омске будет переменчивой
Омичей ожидает непостоянная погода, возможны дожди и грозы вперемешку с ясной теплой погодой.
Омичей ожидает непостоянная погода, возможны дожди и грозы вперемешку с ясной теплой погодой.
Погода в Омске на этой неделе будет изменчивой. Причиной тому преобладание южный и
Так, первый рабочий день недели, 24 апреля, выдастся прохладным. Днем ожидается +10…+15° тепла, ветер западный,
Исторический температурный минимум 24 апреля зафиксирован в 1962 году — тогда было -11.1°. Самая жаркая погода в этот день была зарегистрирована в 2012 году — +28°.
25 апреля в Омск придет тепло. Температура воздуха повысится до +18°…+23°, хотя ночью будет еще прохладно 0°…+5°. Ветер сменится на
26 апреля омичей ждет еще более теплая погода, однако вероятны дожди. Ночью температура воздуха составит +6°…+11°, днем повысится до +21°…+26°. Ожидается южный ветер с переходом на
Синоптики также сообщают о первой весенней грозе, которая может произойти среди недели.
Напомним, во вторник, 25 апреля, Омск должен посетить