Жара и первая гроза: рабочая неделя в Омске будет переменчивой

Погода в Омске на этой неделе будет изменчивой. Причиной тому преобладание южный и юго-западный перенос воздушных масс. На этой неделе омичей ждет теплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. Из-за череды циклонов прохладные дни с небольшими дождями и первыми грозами будут чередоваться ясными теплыми деньками.

Так, первый рабочий день недели, 24 апреля, выдастся прохладным. Днем ожидается +10…+15° тепла, ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать и 17 м/с. Местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление днем будет расти.

Исторический температурный минимум 24 апреля зафиксирован в 1962 году — тогда было -11.1°. Самая жаркая погода в этот день была зарегистрирована в 2012 году — +28°.

25 апреля в Омск придет тепло. Температура воздуха повысится до +18°…+23°, хотя ночью будет еще прохладно 0°…+5°. Ветер сменится на юго-восточный 5−10 м/с, аднем направление поменяется на южное. Дождей в этот день не ожидается.

26 апреля омичей ждет еще более теплая погода, однако вероятны дожди. Ночью температура воздуха составит +6°…+11°, днем повысится до +21°…+26°. Ожидается южный ветер с переходом на северо-западный 7−12 м/с, в отдельных районах будут порывы до 17 м/с.

Синоптики также сообщают о первой весенней грозе, которая может произойти среди недели.