Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми требованиями к губернатору

В Новосибирске прошел митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого. Однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие выдвинули новые претензии.

Акция состоялась в воскресенье в парке «Городское начало» у памятника Александру III. Общественники рассказали о проблеме строительства под Новосибирском мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО «Раздольное», которые могут нанести урон экологии.