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07:52 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми требованиями к губернатору

Всего против повышения тарифов в Новосибирске прошло 8 митингов.

В Новосибирске прошел митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого. Однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие выдвинули новые претензии.

Акция состоялась в воскресенье в парке «Городское начало» у памятника Александру III. Общественники рассказали о проблеме строительства под Новосибирском мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО «Раздольное», которые могут нанести урон экологии.

«Не исключено, что решение об отмене повышения тарифов будет как-то искажено, исковеркано, и нам втихую попытаются что-нибудь приподнять. Есть много работы, например, так называемая “мусорная концессия” — это такая гадость, по сравнению с которой тарифы покажутся цветочками», — заявил на митинге один из его инициаторов Андрей Гладченко (цитата «Интерфакса»).

Всего против повышения тарифов в Новосибирске прошло 8 митингов, самый крупный собрал более 3 тыс. человек. На нем были зачитаны слова поддержки от ряда политических сил, при этом акции протеста намеренно не были политизированы.

19 апреля губернатор региона Владимир Городецкий сообщил журналистам, что отменил свое постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги в регионе. Предполагалось, что в Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

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