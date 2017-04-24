Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми требованиями к губернатору
Всего против повышения тарифов в Новосибирске прошло 8 митингов.
Всего против повышения тарифов в Новосибирске прошло 8 митингов.
В Новосибирске прошел митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого. Однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие выдвинули новые претензии.
Акция состоялась в воскресенье в парке «Городское начало» у памятника Александру III. Общественники рассказали о проблеме строительства под Новосибирском мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО «Раздольное», которые могут нанести урон экологии.
«Не исключено, что решение об отмене повышения тарифов будет
Всего против повышения тарифов в Новосибирске прошло 8 митингов, самый крупный собрал более 3 тыс. человек. На нем были зачитаны слова поддержки от ряда политических сил, при этом акции протеста намеренно не были политизированы.
19 апреля губернатор региона Владимир Городецкий сообщил журналистам, что отменил свое постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги в регионе. Предполагалось, что в Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.