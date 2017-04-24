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07:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае растёт заболеваемость бешенством

Жители региона всё чаще обращаются к врачам по поводу укусов животных.

Сотрудники Роспотребнадзора обеспокоены ростом заболеваемости бешенством в Пермском крае. Эту тенденцию они наблюдают с 2014 года. Тогда ситуацию признали неблагополучной в 15 из 48 муниципальных образований, в том числе в Перми.

За первый квартал 2017 года зарегистрировано 6 случаев бешенства: в Лысьвинском (2 случая), Кунгурском (3 случая), Верещагинском (1 случай) районах. Чаще всего бешенством заражены лисы. Специалисты отмечают рост заболеваемости среди собак: в 2015 году зарегистрировано 3 случая, в 2016 году — 11, в первом квартале 2017 года — 2.

Особую настороженность санитарных врачей вызывает рост укусов животными. В первом квартале 2017 года к врачам обратились 1353 жителей края, в том числе 329 детей до 17 лет. Это в 1,1 раза больше, чем в 2016 году.

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