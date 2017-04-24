Омичи жалуются на «большую воду», пришедшую в регион

Сразу несколько постов в соцсетях опубликовано за минувшие выходные о том, что вода начала очень сильно подниматься. В частности, в черте Омска уже практически затопило Иртышскую набережную.

Что касается трасс по области, небольшое озерцо вышло из берегов по трассе Омск-Шербакуль.

В комментариях омичи также предупреждают, что в соседнем Казахстане очень сильно разлился Ишим, так что тому, кто планирует поездку в сторону Петропавловска, следует тщательно продумывать маршрут.