Улица неподалеку от центра Омска завалена мусором

Узкая улица, заставленная частными домами, завалена мусором и отходами. Гневный и отчаянный пост об «эпидемии свинства» появился в одном из городских пабликов.

Местный житель в порыве отчаяния пишет, что коммунальные службы не хотят работ, оттого на их улице можно наблюдать печальную картину: здесь появилась несанкционированная свалка.

Фотографии и впрямь впечатляют. По всей улице разбросаны мешки для мусора, впрочем, множество отходов лежит и без мешков.

При этом нужно отметить, что улица 9-ая Линия расположена вовсе не на окраине, как можно было бы ожидать, а неподалеку от центра и находится между двумя крупными улицами Омска — Лермонтова и 10 лет Октября.