Улица неподалеку от центра Омска завалена мусором
«Эпидемия свинства» захватила жителей улицы, которая находится между двумя центральными магистралями Омска.
«Эпидемия свинства» захватила жителей улицы, которая находится между двумя центральными магистралями Омска.
Узкая улица, заставленная частными домами, завалена мусором и отходами. Гневный и отчаянный пост об «эпидемии свинства» появился в одном из городских пабликов.
Местный житель в порыве отчаяния пишет, что коммунальные службы не хотят работ, оттого на их улице можно наблюдать печальную картину: здесь появилась несанкционированная свалка.
Фотографии и впрямь впечатляют. По всей улице разбросаны мешки для мусора, впрочем, множество отходов лежит и без мешков.
При этом нужно отметить, что улица 9-ая Линия расположена вовсе не на окраине, как можно было бы ожидать, а неподалеку от центра и находится между двумя крупными улицами Омска — Лермонтова и 10 лет Октября.
Несмотря на то, что на выходных повсеместно проходили субботники, эта небольшая улочка
Однако автор поста и фотографий не дождался поддержки от горожан. Большинство подписчиков сошлось на том, что местные сами виноваты в том, в каком состоянии находится улица.
«А какие службы устроили помойку? УК сбрасывает мусор? Мэр? Президент? Президент другой страны подкидывает? Пока мусор в головах — ничего не изменится», — пишут омичи.
Другие поддержали комментатора — по мнению горожан, жители сами должны поддерживать чистому и избавляться от «эпидемии свинства».
«Всегда было интересно, а что мешает людям выкинуть мусор в контейнер? Нет контейнеров, значит, добиться, чтобы их поставили. А не мусорить, где придётся и говорить, что город грязный?», — категорично заявляют омичи.