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07:47 (мск), источник: Om1.ru

Улица неподалеку от центра Омска завалена мусором

«Эпидемия свинства» захватила жителей улицы, которая находится между двумя центральными магистралями Омска.

Узкая улица, заставленная частными домами, завалена мусором и отходами. Гневный и отчаянный пост об «эпидемии свинства» появился в одном из городских пабликов.

Местный житель в порыве отчаяния пишет, что коммунальные службы не хотят работ, оттого на их улице можно наблюдать печальную картину: здесь появилась несанкционированная свалка.

Фотографии и впрямь впечатляют. По всей улице разбросаны мешки для мусора, впрочем, множество отходов лежит и без мешков.

При этом нужно отметить, что улица 9-ая Линия расположена вовсе не на окраине, как можно было бы ожидать, а неподалеку от центра и находится между двумя крупными улицами Омска — Лермонтова и 10 лет Октября.

Несмотря на то, что на выходных повсеместно проходили субботники, эта небольшая улочка по-прежнему остается грязной.

Однако автор поста и фотографий не дождался поддержки от горожан. Большинство подписчиков сошлось на том, что местные сами виноваты в том, в каком состоянии находится улица.

«А какие службы устроили помойку? УК сбрасывает мусор? Мэр? Президент? Президент другой страны подкидывает? Пока мусор в головах — ничего не изменится», — пишут омичи.

Другие поддержали комментатора — по мнению горожан, жители сами должны поддерживать чистому и избавляться от «эпидемии свинства».

«Всегда было интересно, а что мешает людям выкинуть мусор в контейнер? Нет контейнеров, значит, добиться, чтобы их поставили. А не мусорить, где придётся и говорить, что город грязный?», — категорично заявляют омичи.

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