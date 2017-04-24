Омичей ждёт геомагнитная буря

По данным центра Gismeteo, омичам несколько дней подряд грозят геомагнитные бури.

Сегодня, 24 апреля, с 09.00 до 18.00 омичи будут жить в состоянии геомагнитной бури силой 4 балла. Это считается малой бурей.

Такие же по силе бури ожидаются во вторник, 25 апреля, с 3 ночи до 12 часов, а, а в среду с 6 утра до 12.00.

В такие дни, как правило, хуже себя чувствуют сердечники, люди, страдающие повышенным/пониженным давлением, а также метеозависимые.