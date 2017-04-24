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07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Лето в Уфу и Башкирию придет с опозданием

Синоптики обновили прогноз.

Источник: Reuters

Жители башкирской столицы вот уже несколько дней кутаются в шарфы. Отнюдь не майская погода установилась в конце апреля. Когда же, наконец, потеплеет по-настоящему, задаются вопросом усталые от морозов уфимцы?

Синоптики в ответ порадовать не могут. По данным Росгидрометцентра, до +16 потеплеет только в пятницу, 28 апреля. При этом дождь и сильный ветер эти +16 превратят в +10 по ощущениям. Обновили специалисты и прогноз по жаре. Если раньше синоптики говорили о наступлении лета в первой половине мая, то теперь +18, +20 обещают лишь к 20-м числам мая.

В ближайший же месяц уфимцев ждет нестабильная погода с редкими теплыми днями и частыми дождями.

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