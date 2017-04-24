Боровое предложили превратить в «голубую зону» долголетия

«Поскольку слово “голубое” всегда связано с какой-то мечтой. Говорят, у него “голубая мечта”. Вот, “голубая мечта” человечества — жить очень долго, оставаться здоровым. Поэтому те зоны, где удобно жить и жить долго, сохранить качество можно названы “голубыми зонами”. На свете есть четыре знаменитых “голубые зоны”. Они характеризуются тем, что там созданы все условия. Есть определенные требования. К ним относится как раз сама окружающая среда, возможность торговать, обучаться, работать. Я сказал нашему Президенту Нурсултану Назарбаеву, что в число “голубых зон” долголетия в Казахстане, в первую очередь, заслуживает войти Боровое», — рассказал в интервью корреспонденту Казинформа Торегельды Шарманов.

«Но в Казахстане еще могут быть “голубые зоны” долголетия — это район Жетысу Алматинской области, на востоке и здесь в Боровом. Надо доводить условия в этих местах к международным требованиям “голубых зон”. Многое уже соответствует — инфраструктура есть, дороги хорошие, воздух чистый, окружающая среда красивая, столица рядом. А что еще нужно? Живи и радуйся», — добавил профессор.

На Земле есть «голубые зоны», жители которых отличаются завидным долголетием — остров Сардиния в Италии, полуостров Никоя в Коста-Рике, префектура Окинава в Японии и община Лома Линда в Калифорнии. Они стали известными благодаря исследованиям путешественника и писателя Дэна Бюттнера. После того, как он написал статью «Секреты долголетия» для журнала National Geographic, издание профинансировало несколько экспедиций в эти регионы, чтобы раскрыть секреты здоровья и высокой продолжительности жизни.

Вообще, демографы придумали термин «голубые зоны» в ходе изучения одного из регионов на острове Сардиния. Исследователи во главе Дэном Бюттнером расширили его, включив другие области мира, где люди живут дольше других.