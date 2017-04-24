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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Шерегеше установлен новый рекорд

Массовый спуск в купальниках проходил в рамках фестиваля GrelkaFest.

В массовом спуске с горы Зеленая в купальниках в Шерегеше приняли участие 1498 человек.

По сообщению оргкомитета GrelkaFest, 22 апреля прошел самый массовый спуск в купальниках с горы, установлен новый рекорд России. В этом году в купальниках с горы на лыжах и сноубордах спустились на 387 человек больше. Количество человек фиксировали представители Книги рекордов России. Заметно расширилась география участников. Желающие принять участие в фестивале приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Междуреченска, Кемерова, Барнаула, республики Мордовии, и даже из Индии, Китая, Италии, Германии, Франции и США.

Старт спуску дал заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных, российский лыжник, призер Олимпийских игр 2014 года.

Самому старшему участнику спуска было 73 года, участник из самой удаленной территории приехал из Нью-Йорка, а первым на спуск зарегистрировался 13-летний Стас Кривошеев.

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