В Шерегеше установлен новый рекорд
Массовый спуск в купальниках проходил в рамках фестиваля GrelkaFest.
Массовый спуск в купальниках проходил в рамках фестиваля GrelkaFest.
В массовом спуске с горы Зеленая в купальниках в Шерегеше приняли участие 1498 человек.
По сообщению оргкомитета GrelkaFest, 22 апреля прошел самый массовый спуск в купальниках с горы, установлен новый рекорд России. В этом году в купальниках с горы на лыжах и сноубордах спустились на 387 человек больше. Количество человек фиксировали представители Книги рекордов России. Заметно расширилась география участников. Желающие принять участие в фестивале приехали из Москвы,
Старт спуску дал заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных, российский лыжник, призер Олимпийских игр 2014 года.
Самому старшему участнику спуска было 73 года, участник из самой удаленной территории приехал из