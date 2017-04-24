В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

В частности, один из пользователей припомнил, как попробовал картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдс» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.

Кое-кто посоветовал при случае непременно попробовать бифбургер с арахисовым маслом, кому-то показалось вкусным ванильное мороженое, политое бальзамическим уксусом.

Среди странных лакомств также оказались бекон под яблочным соусом, томатный сэндвич с арахисовым маслом, молоко с попкорном, кукурузные хлопья с картофельным пюре, а также пицца со свежим репчатым луком или пюре сверху.