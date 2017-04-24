В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды
Пользователь портала Reddit предложил посетителям сайта назвать самую странную еду, которую они
Пользователь портала Reddit предложил посетителям сайта назвать самую странную еду, которую они
В частности, один из пользователей припомнил, как попробовал картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдс» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.
Среди странных лакомств также оказались бекон под яблочным соусом, томатный сэндвич с арахисовым маслом, молоко с попкорном, кукурузные хлопья с картофельным пюре, а также пицца со свежим репчатым луком или пюре сверху.
В начале апреля пользователи Reddit раскрыли странные увлечения богачей. Они рассказали истории о том, как состоятельные лондонцы летают ужинать в Париж, а жители