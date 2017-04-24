Двадцатиградусное тепло придёт в Новосибирск до середины недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Днем в понедельник столбик термометра покажет +14°C, небольшой дождь.

В ночь на вторник температура составит +9°C, днем +16°C, облачно с прояснениями.

В ночь на среду столбик термометра покажет +13°C, днем +22°C, облачно с прояснениями.

Ночью в четверг температура составит +14°C, днем +23°C, облачно с прояснениями.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +1°C, небольшой дождь.

В ночь на вторник температура составит +2°C, днем +15°C, облачно с прояснениями.

В ночь на среду столбик термометра покажет +4°C, днем +21°C, облачно с прояснениями.

Ночью в четверг температура составит +8°C, днем +22°C, ясно.