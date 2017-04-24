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07:34 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский запретил въезд на кладбища Омска

Исключения сделаны для похоронных процессий.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Омска Вячеслав Двораковский подписал постановление, по которому запретил легковым автомобилям въезд на территорию кладбищ. На личных авто теперь смогут приезжать только инвалиды, пенсионеры и ветераны, показав удостоверения.

Кроме того, на городские погосты теперь смогут проехать катафалки и похоронные процессии, а также спецтранспорт для уборки территории.

— Въезд автомобильного транспорта на территорию кладбищ города Омска разрешается только в часы работы кладбищ в период с 1 мая по 30 сентября включительно — с 9 до 19 часов, в период с 1 октября по 30 апреля включительно — с 9 до 17 часов, — сообщается в документе.

Отметим, что ранее за проезд на территорию погостов взималась плата. Прокуратура признала эти поборы незаконными.

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