Двораковский запретил въезд на кладбища Омска
Исключения сделаны для похоронных процессий.
Исключения сделаны для похоронных процессий.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский подписал постановление, по которому запретил легковым автомобилям въезд на территорию кладбищ. На личных авто теперь смогут приезжать только инвалиды, пенсионеры и ветераны, показав удостоверения.
Кроме того, на городские погосты теперь смогут проехать катафалки и похоронные процессии, а также спецтранспорт для уборки территории.
— Въезд автомобильного транспорта на территорию кладбищ города Омска разрешается только в часы работы кладбищ в период с 1 мая по 30 сентября включительно — с 9 до 19 часов, в период с 1 октября по 30 апреля включительно — с 9 до 17 часов, — сообщается в документе.
Отметим, что ранее за проезд на территорию погостов взималась плата. Прокуратура признала эти поборы незаконными.