Движение в центре Москвы ограничат из-за подготовки к параду Победы
Ограничения будут действовать с 22:00 до 24:00.
Ограничения будут действовать с 22:00 до 24:00.
25 апреля в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади с 22:00 до 24:00.
Объехать этот участок можно по улицам Петровке, Большая Никитская, Большая Лубянка.
Водителям по возможности следует отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения.
Парад Победы на Красной площади в этом году традиционно начнется 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны.
В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным