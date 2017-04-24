Движение в центре Москвы ограничат из-за подготовки к параду Победы

25 апреля в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади с 22:00 до 24:00.

Водителям по возможности следует отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения.

Парад Победы на Красной площади в этом году традиционно начнется 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны.