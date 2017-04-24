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12:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В этом году во всех школах введут систему прохода и питания по карточкам

Также к концу 2018 года забрать ребенка из детского сада можно будет только по карте.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом году во всех школах города завершится внедрение информационной системы «Проход и питание» («Москвёнок»). Этой системой осталось оснастить около 80 зданий. Ученики будут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей. Это либо социальная карта учащегося, либо карточка или браслет «Москвёнок». Такая система позволяет родителям в онлайн-режиме проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете. Подобная система вводится и в зданиях дошкольных групп.

До конца года мы планируем охватить системой “Проход и питание” все оставшиеся школы, ориентировочно это около 80 зданий, а также еще 300 зданий дошкольных групп, помимо уже охваченных. В 2018 году система будет работать во всех зданиях дошкольных групп.
Пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

Посмотреть историю посещения школы и историю покупок в буфете родители могут в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы». Можно наладить и оперативное информирование по электронной почте или через push-уведомления.

С помощью mos.ru родитель может установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов — например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов, а также установить лимит денежных трат ребенка в буфете.

На сегодняшний день информационная система «Проход и питание» работает в более чем 1,7 тысячи зданий школ, ею пользуются свыше 860 тысяч учеников. Как присоединиться к системе: первый вариант — бесплатно получить в школе электронную карту «Москвёнок», которую используют только для прохода в здание и покупок в столовой или буфете. Потерянную карточку можно заблокировать, новую выпустят бесплатно, при этом деньги на ней сохранятся. Второй — бесплатно оформить через портал mos.ru социальную карту учащегося. Она, помимо прохода и питания, дает возможность льготного проезда в общественном транспорте и скидки на товары для детей. Третьим вариантом может стать приобретение браслета «Москвёнок». Если же школа заказала браслеты централизованно, их выдают бесплатно.

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Проход по карточкам также внедряется в зданиях дошкольных групп. Системой оснащено уже более 1,8 тысячи зданий, в этом году она появится еще в 300, а до конца 2018 года — во всех зданиях.

В дошкольных группах карты «Москвёнок» выдаются не малышам, а доверенным лицам. Это мамы, папы, бабушки, няни и так далее. Перечень доверенных составляют родители или опекуны. С помощью системы родители смогут получать в оперативном режиме (через портал mos.ru или приложение «Госуслуги Москвы») информацию о том, когда малыш вошел в здание, а также кто его сопровождал.

Сама электронная карта используется для входа в здания дошкольных групп. При этом на мониторе у охранников отображается фотография того, кто пришел. Далее родитель отмечает на специальной информационной панели, кого из своих детей (если их несколько) он привел или забирает. Взрослые также могут использовать вместо карты «Москвёнок» социальную карту москвича. Карты или браслеты уже получили около 580 тысяч родителей и других доверенных лиц.

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