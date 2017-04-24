В этом году во всех школах введут систему прохода и питания по карточкам

В этом году во всех школах города завершится внедрение информационной системы «Проход и питание» («Москвёнок»). Этой системой осталось оснастить около 80 зданий. Ученики будут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей. Это либо социальная карта учащегося, либо карточка или браслет «Москвёнок». Такая система позволяет родителям в онлайн-режиме проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете. Подобная система вводится и в зданиях дошкольных групп.

До конца года мы планируем охватить системой “Проход и питание” все оставшиеся школы, ориентировочно это около 80 зданий, а также еще 300 зданий дошкольных групп, помимо уже охваченных. В 2018 году система будет работать во всех зданиях дошкольных групп.

Посмотреть историю посещения школы и историю покупок в буфете родители могут в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы». Можно наладить и оперативное информирование по электронной почте или через push-уведомления.

С помощью mos.ru родитель может установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов — например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов, а также установить лимит денежных трат ребенка в буфете.

На сегодняшний день информационная система «Проход и питание» работает в более чем 1,7 тысячи зданий школ, ею пользуются свыше 860 тысяч учеников. Как присоединиться к системе: первый вариант — бесплатно получить в школе электронную карту «Москвёнок», которую используют только для прохода в здание и покупок в столовой или буфете. Потерянную карточку можно заблокировать, новую выпустят бесплатно, при этом деньги на ней сохранятся. Второй — бесплатно оформить через портал mos.ru социальную карту учащегося. Она, помимо прохода и питания, дает возможность льготного проезда в общественном транспорте и скидки на товары для детей. Третьим вариантом может стать приобретение браслета «Москвёнок». Если же школа заказала браслеты централизованно, их выдают бесплатно.