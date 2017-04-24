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07:29 (мск), источник: ИА Башинформ

За сутки река Белая выросла на 16 сантиметров

УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Реки Уфы продолжают наводняться, однако скорость таяния снега пока замедлилась.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки вода в Белой поднялась на 16 сантиметров. По данным на 8.00, уровень реки в районе Монумента Дружбы составил 587 сантиметров. Река Уфа в районе Шакши прибавила 11 сантиметров, ее уровень относительно нуля гидропоста достиг отметки 498 сантиметров. Воды в Деме прибавилось всего на 1 сантиметр — до 457.

Однако пики половодья еще впереди — по словам специалистов, уровень воды в реках Башкирии достигнет максимума в начале мая.

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