За сутки река Белая выросла на 16 сантиметров

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки вода в Белой поднялась на 16 сантиметров. По данным на 8.00, уровень реки в районе Монумента Дружбы составил 587 сантиметров. Река Уфа в районе Шакши прибавила 11 сантиметров, ее уровень относительно нуля гидропоста достиг отметки 498 сантиметров. Воды в Деме прибавилось всего на 1 сантиметр — до 457.

Однако пики половодья еще впереди — по словам специалистов, уровень воды в реках Башкирии достигнет максимума в начале мая.