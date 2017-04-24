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11:14 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве появятся Корабельная, Капитанская и Катерная улицы

На карту города добавят восемь новых улиц с «водными» названиями.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Восемь московских улиц получат новые названия, связанные с водой и корабельным делом. Все топонимы были одобрены Московской городской межведомственной комиссией по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.

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В районе Нагатинский Затон на юге Москвы безымянный проезд станет Корабельной улицей. Он располагается по соседству с Московской государственной академией водного спорта, между Коломенской улицей и улицей Речников. Многие улицы этого района уже имеют названия, связанные с водоемами и корабельным делом. Там есть, например, Судостроительная, Затонная и Якорная улицы.

Еще семь улиц с «водными» названиями появятся в ТиНАО. В дачном партнерстве «Александровы пруды», которое находится вблизи деревни Троицкое, откроют Капитанскую, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок. Также там будет улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы.

Напомним, в ТиНАО сейчас строят новые жилые кварталы, в этих округах сейчас чаще всего выбирают названиях для улиц. Там, например, появятся бульвар Сервантеса и улица Веласкеса, а также семь улиц в честь художников Серебряного века и советских писателей, сочинявших рассказы о природе.

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