В столице построят Ледовый дворец с 3D-фасадом и трехметровыми фигурами хоккеистов
На арене будут проводить хоккейные матчи, в Ледовом дворце также откроют каток для москвичей.
На арене будут проводить хоккейные матчи, в Ледовом дворце также откроют каток для москвичей.
Москомархитектура согласовала проект Ледового дворца в Солнцеве. Здание общей площадью более шести тысяч квадратных метров возведут на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова. К строительству Ледового дворца планируется приступить в 2018 году.
Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, двухэтажное здание сделают в футуристическом стиле. Во внешнем облике Ледового дворца будут преобладать цвета белый, серый и металлик. Создать ощущение архитектуры будущего также поможет 3D-фасад в форме морской волны.
Волнообразное полотно изготовят из множества металлических ламелей. Разные по форме и величине, они будут создавать иллюзию трехмерного пространства. «Морская волна» полностью накроет собой второй и частично первый этажи здания. Она в том числе будет защищать Ледовый дворец от прямого попадания солнечных лучей.
Фасады первого этажа покроют перфорированными панелями. На их поверхности нарисуют гигантские фигуры хоккеистов 3,5 метра высотой. В вечернее время футуристический фасад с изображениями спортсменов будет подсвечиваться.
После завершения строительных работ ледовая арена станет местом проведения соревнований по хоккею, а также досуговым центром, куда можно прийти и покататься на коньках всей семьей.
На первом этаже разместятся основная ледовая арена размерами 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка 30 на 15 метров. На втором появятся хоккейная школа, кафе и трибуна на 250 человек, с которой будет открываться вид как на большую арену, так и на тренировочную площадку. Проект также предполагает создание парковки на 38
Кстати, солнцезащитные металлические ламели также планируется использовать при строительстве Ледового дворца на территории спортивного комплекса «Лужники». Новое здание с катком, тренажерными залами, бассейном и
Где в Москве уже есть крытые ледовые поля, можно посмотреть на портале открытых данных.