В столице построят Ледовый дворец с 3D-фасадом и трехметровыми фигурами хоккеистов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москомархитектура согласовала проект Ледового дворца в Солнцеве. Здание общей площадью более шести тысяч квадратных метров возведут на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова. К строительству Ледового дворца планируется приступить в 2018 году. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, двухэтажное здание сделают в футуристическом стиле. Во внешнем облике Ледового дворца будут преобладать цвета белый, серый и металлик. Создать ощущение архитектуры будущего также поможет 3D-фасад в форме морской волны.

Волнообразное полотно изготовят из множества металлических ламелей. Разные по форме и величине, они будут создавать иллюзию трехмерного пространства. «Морская волна» полностью накроет собой второй и частично первый этажи здания. Она в том числе будет защищать Ледовый дворец от прямого попадания солнечных лучей. Фасады первого этажа покроют перфорированными панелями. На их поверхности нарисуют гигантские фигуры хоккеистов 3,5 метра высотой. В вечернее время футуристический фасад с изображениями спортсменов будет подсвечиваться.

После завершения строительных работ ледовая арена станет местом проведения соревнований по хоккею, а также досуговым центром, куда можно прийти и покататься на коньках всей семьей. Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы