Переменная облачность, небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в столичном регионе 24 апреля

«При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 8 до плюс 10 градусов, по области 6−11 градусов тепла. Ветер западного направления 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%», — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что в столичном регионе сохранится сырая и не по сезону прохладная погода. В такую погоду недомогание могут испытывать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе, страдающие собственным неустойчивым артериальным давлением. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать возмущения геомагнитного поля. Из-за низких температур и повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.