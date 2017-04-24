Переменная облачность, небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в столичном регионе 24 апреля

Синоптики отмечают, что в столичном регионе сохранится сырая и не по сезону прохладная погода. В такую погоду недомогание могут испытывать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе, страдающие собственным неустойчивым артериальным давлением. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать возмущения геомагнитного поля. Из-за низких температур и повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.