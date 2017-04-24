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07:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность, небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в столичном регионе 24 апреля

Переменная облачность, небольшой дождь и температура воздуха до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Источник: Reuters

«При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 8 до плюс 10 градусов, по области 6−11 градусов тепла. Ветер западного направления 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в столичном регионе сохранится сырая и не по сезону прохладная погода. В такую погоду недомогание могут испытывать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе, страдающие собственным неустойчивым артериальным давлением. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать возмущения геомагнитного поля. Из-за низких температур и повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

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