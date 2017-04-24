В Новосибирске сняли ограничение на улице Большевистской, об этом сообщается на странице Департамента транспорта мэрии Новосибирска в соцсети «Вконтакте».

Движение на участке дороги, где произошел разлом, было восстановлено 21 апреля.

«Восстановление твердого покрытия пешеходного тротуара на этом участке будет выполнено до 5 мая», — добавили в департаменте.