В Новосибирске сняли ограничение на улице Большевистской
Ожидается, что тротуар в месте разлома на улице Большевистской будет восстановлен до 5 мая, рассказали в мэрии.
Ожидается, что тротуар в месте разлома на улице Большевистской будет восстановлен до 5 мая, рассказали в мэрии.
В Новосибирске сняли ограничение на улице Большевистской, об этом сообщается на странице Департамента транспорта мэрии Новосибирска в соцсети «Вконтакте».
Движение на участке дороги, где произошел разлом, было восстановлено 21 апреля.
«Восстановление твердого покрытия пешеходного тротуара на этом участке будет выполнено до 5 мая», — добавили в департаменте.
Ранее прокуратура начала проверку