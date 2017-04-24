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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сняли ограничение на улице Большевистской

Ожидается, что тротуар в месте разлома на улице Большевистской будет восстановлен до 5 мая, рассказали в мэрии.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сняли ограничение на улице Большевистской, об этом сообщается на странице Департамента транспорта мэрии Новосибирска в соцсети «Вконтакте».

Движение на участке дороги, где произошел разлом, было восстановлено 21 апреля.

«Восстановление твердого покрытия пешеходного тротуара на этом участке будет выполнено до 5 мая», — добавили в департаменте.

Ранее прокуратура начала проверку из-за трещины на улице Большевистской. Ожидается, что она будет завершена к концу текущей недели. Представители Госстройнадзора, в свою очередь, подали в суд на застройщика многофункционального комплекса.

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