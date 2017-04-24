Иртыш в Омске очистился ото льда
Ледоход наблюдается только на севере области. На реке Туй он даже не начинался.
Ледоход наблюдается только на севере области. На реке Туй он даже не начинался.
Главное управление МЧС по Омской области отмечает, что на сегодняшний день, 24 апреля, паводок в регионе ещё не наступил.
В южной половине области, в том числе и в Омске, Иртыш уже очистился ото льда. В северной половине лёд продолжает вскрываться. От Тары до
Омь, Тара, Уй, Шиш и Ишим освободились от льдин. У реки Туй ледоход ещё впереди: специалисты пока наблюдают закраины (полосы воды вдоль берегов) и подвижки льда.