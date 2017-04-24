Иртыш в Омске очистился ото льда

Главное управление МЧС по Омской области отмечает, что на сегодняшний день, 24 апреля, паводок в регионе ещё не наступил.

В южной половине области, в том числе и в Омске, Иртыш уже очистился ото льда. В северной половине лёд продолжает вскрываться. От Тары до Усть-Ишима наблюдается ледоход.

Омь, Тара, Уй, Шиш и Ишим освободились от льдин. У реки Туй ледоход ещё впереди: специалисты пока наблюдают закраины (полосы воды вдоль берегов) и подвижки льда.